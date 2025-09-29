عرض مميز لـ"Hunergeha welat" الفنية في السليمانية

في اليوم الأخير من مؤتمر الدراسات الكردية في السليمانية، أبهر المؤسسة الفنية (hunergeha welat) الحضور بعدة عروض فنية، امتزج فيها الشعر الكردي والموسيقى الأصيلة والرقص المعاصر ببعد عالمي.

تأسست المؤسسة الفنية في عام 2014 في روجآفا، وتمكنت خلال الـ 11 عاماً الماضية من أن يصبح أحد أبرز المراكز الثقافية، ولأعمالها صدى واسع في أجزاء كردستان الأربعة.

كان الحفل الموسيقي لـ (hunergeha welat) هو الفعالية الختامية لمؤتمر الدراسات الكردية الذي أقيم في، 27 أيلول، وقد عُقد المؤتمر بمشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الكردي واللغويين والباحثين، في الجامعة الأميركية في السليمانية من 25 إلى 27 أيلول 2025.

شهد المؤتمر تنظيم عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، وتم تسليط الضوء على اللغة والسياسة والثقافة والمجتمع الكردي، وقُدم عرض "هونرگها ولات" كنموذج حي لذلك الثراء الثقافي الذي نوقش في الجلسات الأكاديمية.