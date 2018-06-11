مخرج كردي بصدد افتتاح دار وأكاديمية لتدريس السينما في كوباني

يستعد مخرج كوردي لمشروع هو الأول من نوعه، بافتتاح أول دار سينما لعرض أفلام متطورة في كوباني بغربي كردستان (كردستان سوريا)، مع إنشاء أول أكاديمية للسينما في كلية الفنون بهدف تدريس فن السينما للطلاب الراغبين بذلك.

ريبر دوسكي، وهو مخرج سينمائي كردي من إقليم كردستان، من مواليد 1975، درس السينما في أكاديمية السينما في هولندا وهو مقيم في هولندا أيضاً من سنوات.

أخرج دوسكي العديد من الأفلام القصيرة والتسجيلية أهمها فيلم «راديو كوباني» الذي شارك في العديد من المهرجانات وحصد جوائز مهمة.

ويتم حالياً تخصيص مكان وأراضى لمشروعه في المدينة. ويقول دوسكي إنه اتفق مع أساتذة هولنديين للتدريس في مجال السينما للطلاب في كوباني.

الأهم من ذلك، حسب المخرج الكردي، أنه استطاع أن يجمع مليون وثلاث مائة ألف دولار لمشروعه من قبل الكرد المتواجدون في أوربا، مشيراً إلى أن سيدة كردية في أوربا تبرعت لوحدها بـ 300 ألف دولار.

الحلم الوحيد لريبر دوسكي، حسب قوله، هو أن يعيد الحياة من خلال فن السينما إلى كوباني بعد رحلة الحرب والدمار.

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