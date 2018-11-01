مم وزين الخاني بالإنكليزية والألمانية

قام الكاتب فرياد فاضل بطباعة ونشر رائعة أحمد الخاني "مم وزين" باللغتين الإنكليزية والألمانية، ولقي العمل ترحيباً كبيراً في ألمانيا. وصرح فرياد فاضل بأن "فكرة ترجمة (مم وزين) أحمد الخاني تعود إلى 36 سنة من الآن، وقد كانت هناك ترجمات سابقة لـ(مم وزين)، لكنها لم ترق لي، لهذا قررت نشر ترجمة جيدة لها بلغتين عالميتين: الانكليزية والألمانية". عمل فاضل على النسخة الانكليزية بالتعاون مع شاعر أمريكي، وعن هذا يقول: "عملت ثلاث سنوات متواصلات مع الشاعر الأمريكي (نيتش كولن) وسهرنا الليالي حتى انتهينا منه". ويقول فاضل إنه يحاول إدراج اسم أحمد الخاني على لائحة الأدب العالمي، ويقول: "تعرض الأديب الكوردي أحمد الخاني للغبن، فقد عاش هذا الأديب قبل أكثر من ثلاثة قرون من الآن، وبينما لدى الانجليز شكسبير، والألمان غوتة و شيلر، والفرس الفردوسي، فإن الكورد لديهم الخاني، لذا فإننا سنعمل على أن يراجع تاريخ الأدب العالمي نفسه، ويضم الخاني و(مم وزين)ـه إلى صفحات الأدب العالمي".

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