مهرجان الرقص السابع في مدينة قامشلو

انطلق مهرجان الشهيدة روناهي باور السابع للرقص مساء 15 سبتمبر/أيلول في حديقة آزادي بقامشلو تحت شعار "كل رقصة قصة، وكل قصة تاريخ". وتشارك فيه 23 فرقة رقص كردية وعربية وآشورية- سريانية وأرمنية وشركسية من شمال وشرق سوريا وكردستان. وشاركت هذا العام فرقة من دهوك، وقدمت كل فرقة، بما فيها فرقة دهوك، عددًا من اللوحات الفنية.

حضر المهرجان أهالي المدينة وممثلون عن الإدارة الذاتية ومنظمات المجتمع المدني وفرق الرقص.

شارك 23 فرقة رقص في المهرجان، واستمر لمدة 3 أيام.

يُقام مهرجان قامشلو للفنون الشعبية منذ سبع سنوات، ويستقبل المزيد من الفرق الفنية والمواطنين كل عام. ويعد المهرجان منصة مهمة للحفاظ على التراث الشعبي وتعزيز العلاقات بين مكونات المنطقة.