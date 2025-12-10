مهرجان دهوك السينمائي(12) ينطلق حاملاً مشكلة الجفاف شعاراً له

انطلقت فعاليات مهرجان دهوك الدولي للسينما بدورته الثانية عشر، مساء يوم الثلاثاء9-12-2025، بمشاركة 110 أفلام وبحضور واسع من المخرجين والفنانين والمهتمين بالشأن السينمائي إلى جانب حضور كبير من الجمهور ومحبي الفن السابع من داخل إقليم كوردستان وخارجه.

وشهدت مراسم الافتتاح دخول المخرجين والممثلين المشاركين في الأفلام المتنافسة على البساط الأحمر وسط تفاعل جماهيري واسع حيث تم التقاط الصور التذكارية داخل قاعة العرض ومنها انطلقت فعاليات الافتتاح بعرض فيلم "ماي انكل جيمس"، للمخرج الكوردي الإيراني فهاب بور، والذي تم تصويره في كل من النرويج ورومانيا.

وأكد رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان أمير علي، لوكالة شفق نيوز، إن "عدد الأفلام المشاركة هذا العام بلغ 110 أفلام كوردية وأجنبية تتنافس على جوائز المهرجان في أقسام متعددة تضم الأفلام الطويلة والقصيرة والأفلام الوثائقية"، مبيناً أن "هذه الأفلام تعالج مواضيع متنوعة اجتماعية وانسانية وثقافية وفنية".

وأضاف علي أن "شعار المهرجان لهذا العام هو الجفاف والتغيرات المناخية لتسليط الضوء على واحدة من أكبر الأزمات التي تواجه العالم في الوقت الحاضر وما تتركه من أثر مباشر على حياة الإنسان والبيئة والمجتمعات".

ويستمر مهرجان دهوك الدولي للسينما حتى السادس عشر من هذا الشهر حيث ستتواصل عروض الأفلام وتنظيم الندوات والفعاليات الفنية على أن يتم توزيع جوائز الأفلام الفائزة خلال الحفل الختامي للمهرجان بحضور رسمي وفني واسع.

شفق نيوز- دهوك