مهرجان كوباني السينمائي السادس ينطلق في ألمانيا بحضور جماهيري واسع

انطلقت يوم الجمعة 5 أيلول 2025 فعاليات مهرجان كوباني السينمائي السادس في مدينة غيلسن كيرشن الألمانية بولاية شمال الراين، وسط حضور جماهيري واسع من المهتمين بالفن السينمائي ووجوه المجتمع الكردي في المهجر.

افتتح الحفل بكلمات ترحيبية ألقاها مدير مكتب العلاقات والإعلام في المهرجان مصطفى زيدان، تلاها المخرج جنكو شريف. كما ألقيت بالنيابة كلمة شيفا بارزاني المشرف العام على الجالية الكردية في المهجر، فيما أشاد رئيس بلدية غيلسن كيرشن السيد دومينيك شنايدر بجهود المنظمين وتمنى للمهرجان النجاح، بالإضافة إلى مشاركة عدد من داعمي المهرجان في إلقاء كلمات المناسبة.

بدأت فعاليات اليوم الأول بعرض فيلم وثائقي من إخراج جنكو شريف وإعداد الصحفي عمر كالو بعنوان“wendayên Kobanî” (مفقودو كوباني)، والذي يتناول قضية المفقودين الكرد من مدينة كوباني الذين اختطفهم تنظيم داعش الإرهابي ولم يعثر ذووهم عليهم حتى الآن.

وبحسب الفيلم، فإن عدد المفقودين من كوباني الذين قامت منظمة العفو الدولية (آمنستي) بتوثيق أسمائهم بلغ 544 مفقوداً، جميعهم من الرجال والطلاب والمعلمين والمدنيين الآخرين.

تفاعل الجمهور بقوة مع الفيلم المؤثر، خاصة وأن بعضاً من ذوي الضحايا كانوا حاضرين بين الجمهور. وقال الأستاذ محمد أمين مسلم، والد المفقود محمد ويس، والدمع في عينيه: «الفيلم نقل جزءاً من عذابنا اليومي مع مأساة الفقد، ونرجو أن يصل صوتنا للعالم».

بعد الأجواء المؤثرة والدموع التي ذرفها بعض الحضور، صعدت نجمة الغناء الكردي هاني مجتهدي إلى المسرح وقدمت أغنية ملحمية حزينة تعبر عن صرخات أم الشهيد، رافقتها في الأداء عازفة الكمان نورا دلوفاني.

يستمر المهرجان حتى السابع من أيلول الجاري، وستُعرض خلاله أفلام تتنافس على الفوز بجوائز المهرجان. وقد جاءت الأفلام المشاركة من عشرات الدول حول العالم، حيث بلغ عدد الأفلام التي وصلت إلى لجنة التحكيم أكثر من ألف فيلم.

يُذكر أن مهرجان كوباني السينمائي يعد من أبرز المهرجانات السينمائية التي تعنى بالقضايا الكردية والإنسانية، ويهدف إلى إبراز الثقافة الكردية من خلال الفن وتسليط الضوء على القضايا المهمة التي تواجه الشعب الكردي.

جان دوست-غيلسن كيرشن - ألمانيا

كوردستان بالعربي