هجار موكرياني: الشاعر الذي حمل آلاف الأطفال اسمه

بالتزامن مع الذكرى السنوية لوفاة الشاعر والمترجم الكردي هجار موكرياني تحدث أصدقاء الشاعر عن سيرة حياته ومسيرته الأدبية والسياسية.

توفي الشاعر والمترجم هجار موكرياني في 21 شباط 1991 عن عمر يناهز 71 عاماً. الشاعر هجار، يتبوأ مكانة مهمة في الأدب الكردي كما أنه مترجم مشهور.

مؤلفات هجار وسيرة حياته

كتب الشاعر هجار العديد من الأعمال الأدبية في وقت كان الأدب الكردي والكردستاني يخضع فيه لحظر صارم.

بعض الكتب التي ألفها هجار موكرياني:

-آلا كوك: أول ديوان للشاعر هجار. صدر عام 1945.

- القاموس الكردي الفارسي. يتكون هذا القاموس من 70 ألف كلمة.

- جشت مجور: كتاب مذكراته. تم تداول هذا الكتاب كثيراً في شرق وجنوب كردستان. استخدم هجار في مذكراته العديد من الكلمات والأقوال والأمثال المنسية.

- من أجل كردستان: شعر

- بيتي سرمر: شعر

ترجماته

ويشتهر موكرياني بالعديد من الكتب التي ترجمها ومنها:

القانون في الطب: مؤلف ابن سينا ​​الشهير مترجم إلى العربية في سبعة مجلدات.

القرآن الكريم: ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة الكردية (اللهجة الصورانية).

مم وزين: تمت ترجمة مؤلف أحمد زاني من الكرمانجية إلى الصورانية.

رباعيات الخيام: رباعيات الخيام مترجم من الفارسية إلى الكردية (صوراني).

شرفنامة: مؤلف شرفخان البلدليسي مترجم من الفارسية إلى الكردية (صوراني)

تاريخ أردلان: مؤلف ماه شرفخان مترجم من الفارسية إلى الكردية (صوراني)

كما قام هجار بترجمة أربعة من أعمال علي شريعتي إلى اللغة الكردية.

شقيق شرفكندي

اسم هجار الحقيقي هو عبد الرحمن شرفكندي. وهو شقيق د. صادق شرفكندي المعروف. وكما هو معلوم فإن الدكتور صادق شرفكندي هو الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردستاني –إيران والذي اغتيل عام 1992 في برلين. وشرفكند هو اسم قريتهم. قرية شرفكند تتبع لمهاباد.

ولد الشاعر هجار عام 1920 في مهاباد. درس في المدرسة حتى بلغ من العمر 17 عاماً. كان أحد أساتذته والده الملا محمد بور. درس اللغة العربية وآدابها والفقه والعلوم الدينية الأخرى والأدب الفارسي والرياضيات.

عندما بلغ هجار 17 عاماً وتوفي والده اضطر إلى ترك المدرسة، وبدأ العمل لإعالة أشقائه. في غضون ذلك ، ازداد اهتمامه بالأدب الكردي. حفظ قصائد شعراء مثل ملاي جزيري وأحمدي خاني ونالي حاجي قادري كويي. بدأ هجار كتابة الشعر عام 1940.

مسيرته السياسية

الكاتب حسن قاضي الذي يعرف الشاعر هجار عن قرب قال التقيا في عام 1965 في قلادزه. حسن قاضي المطلع أيضاً على كتب هجار، تحدث عن هويته وسيرته السياسية:

"استؤنف النضال الوطني في شرق كردستان عام 1938. وتأسس حزب الأحرار الكردستاني في ذلك العام. وتأسست جمعية الحياة الكردية(JAKAV) في عام 1942 والحزب الديمقراطي الكردستاني في الأول من أيلول 1945. وفي عام 1946 ، تم إعلان جمهورية كردستان أيضا. كان هجار عضوا في جمعيةJAKAV في ذلك الوقت ، كان أعضاء جمعيةJAKAV يتخذون أسماء تنظيمية. اتخذ عبد الرحمن شرفكندي لنفسه اسم هجار. ولاحقاً عرف بهذا الاسم في جميع أنحاء كردستان.

يقول حسن قاضي إن هجار شارك في نشاطاتJAKAV ، وكذلك الحزب الديمقراطي وجمهورية كردستان ، التي تأسست في مهاباد لكنه برز بشكل أكبر من خلال قصائده، ولا سيما القصائد التي كتبها في عهد جمهورية كردستان التي تثير مشاعر حب الوطن بين الناس. لهذا السبب وصفه محمد قاضي بأنه "الشاعر القومي".

عندما انهارت جمهورية كوردستان في 17 كانون الأول 1946 ، ظل هجار على قائمة المطلوبين. لذلك غادر إلى جنوب كردستان. لم يستطع العودة إلى شرق كردستان حتى عام 1975. وحول تلك المرحلة يقول حسن قاضي:

عندما انهارت جمهورية كردستان، غادر هجار إلى جنوب كردستان، وعاش حوالي 30 عاماً في جنوب كردستان وبغداد وروج آفاي كردستان، في روج آفا كان برفقة عائلة حاجو ، وفي روج آفا قام بترجمة ملحمة مم وزين إلى الصورانية. أمضى فترة في بغداد. في ذلك الوقت أعلن مصطفى بارزاني القتال، فاستعان هجار بأحد (الجحوش – وهو اسم يطلق على المتعاونين مع الحكومة العراقية وقتها) وقام بارتداء ملابس ذلك الشخص للتخفي والوصول إلى البلاد بسهولة، وبهذه الطريقة عبر إلى جنوب كردستان. التقيت بهجار في ذلك الوقت، أي في عام 1965 . بعد نكسة 1975 انتقل مصطفى البرزاني إلى كرج ، وهي مدينة قريبة من طهران، واستقر فيها هجار أيضاً ومكث هناك حتى يوم وفاته، وهناك واصل عمله الأدبي".

برزان شاسوار:اسم هجار أطلق على آلاف الأطفال

عمل الفنان المسرحي والمقدم التلفزيوني برزان شاسوار في الإذاعة الكردية في طهران من 1980 إلى 1986. وهناك التقى بهجار، وشاركنا بهذه المعلومات القيمة عنه.

يقول برزان شاسوار عن الشاعر هجار "هيمن وهجار شاعران محبوبان من الناس، كلاهما من مهاباد، كلاهما درس في نفس المدرسة ، ثم انضما إلى جمعية JAKAV معاً، يسميهم قاضي محمد بالشعراء القوميين. لقد كانا صديقين مقربين، ولهذا أطلقت العديد من العائلات اسميهما على أطفالهم. ولو وجد طفلان في نفس العائلة كانا يسميان باسميهما، أحدهما هجار والآخر هيمن، هناك الآلاف من الأشقاء ممن يحملون هذين الاسمين".

يقول برزان شاسوار أيضاً عن ترجمات هجار: "لقد ترجم بشكل جيد لدرجة أن القراء يعتقدون: ترجمته أفضل من النص الأصلي".

أهمية كتاب القانون في الطب

ويورد شاسوار بشكل خاص كتاب القانون في الطب لابن سينا كمثال على روعة ترجمات مكرياني: "كتب ابن سينا ​​هذا الكتاب منذ ألف عام. في زمن الشاه أرادوا ترجمة الكتاب الأصلي إلى اللغة الفارسية الحديثة. لكنهم لم يعثروا على مترجم. عندما انتقل هجار إلى مدينة كرج طلبوا منه ترجمة الكتاب، لأنه يعرف الفارسية والعربية والأذرية والصورانية والكرمانجية وترجم أعمالًا مهمة. ترجم هجار هذا العمل الذي يتناول العلوم الطبية قبل آلاف السنين، بشكل شامل إلى الفارسية. وكتب في مقدمته: "بعض الناس لم يستطيعوا ترجمة هذا الكتاب. لأن ابن سينا ​​كان يفكر باللغة الكردية ويكتب بالعربية". ثم شرح نظريته بالأمثلة. طلب منه مسؤولو جامعة طهران إزالة هذه الجملة من المقدمة. فقال لهم هجار: "إذا قمتم بحذف هذه الجملة من المقدمة، فلا تطبعوا كتابي".

وأشار حسن قاضي إلى أن ترجمة ابن سينا ​​حظيت بتقدير كبير من قبل العالم الطبي والوسط الثقافي ، قائلاً: "لا يفهم الجميع اللغة العربية القديمة. لقد ترجم هجار هذا الكتاب إلى لغة بسيطة للغاية ويمكن للمرء أن يقرأها بسهولة. أضاف الكتاب هوامش وشرح معاني بعض الكلمات والجمل. مما أتاح للأوساط العلمية الاستفادة من الكتاب".

هاوار نيوز- فيراز باران / بلجيكا