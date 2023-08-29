هكذا تكلّم حمدو...عبداللطيف الحسينيّ:برلين.

)يُفسَحُ للغريب في قبرِه كبعدِه عن أهلِه(

بعدَ الرشفةِ المُرّة من كأسِه ارتخت جفناه سارداً حكايتَه:"عاد أوديسوس

إلى جزيرة إيثاكا بعدَ عشرين سنة من الغياب، فلم يتعرّف إليه أحدٌ فيها،

لا ابنُه ولا أبوه ولا زوجتُه ولا خدّامُُه.....وحدَه كلبُه العجوز تعرّف

إليه...ثمّ ماتَ لحينه"

1ـ أيُّ ألمٍ ههنا:امرأةٌ تحمل صرّةً وخلفَها أولادُها الصغار تقطع

الحدود من سوريا لتركيا، ولا أحدَ يسألُها إلى أين؟

2ـ قبالةَ بيتي وحيداً يقطنُ شابٌ أعرج،أراه كلّ يومٍ يدخّن سيجارةً

أمامَ بابِه.سألتُ جاري المقابل:منذ أيامٍ لم أرَه؟.لقد مات.أجابني.

سردتُ الحكايةَ لأختيّ صفية و وداد،رأيتُ شعشعةَ الدمعة في عين الأولى

وحين رأت الثانية دموعَ أختها....أسبلتا معاً.

3ـ منذ ثلاثة أيّام أتملّى هذا الغرابَ الواقفَ قبالةَ النافذة،لا ينعقُ

ولا يتحرّك،وإن تراكم الثلجُ على رأسِه ومنقاره.

مرّت ساعةٌ حتى آلمتني عيناي،لم يعد النورُ يتحرّك فيهما.

حين لا أقرأُ.... يختفي النور

أغمضُهما..فأرى وأقرأُ السطور، وإن كانت بخطّ صغيرٍ ومعوّج.

وهل أنت ريلكه:أطفئِي عينيّ سأظلُّ أراكِ.

ـ إنّه غرابٌ من البلاستيك يا حمدو.

4ـ عندما يكبر الطيرُ تتساقط أسنانُه وريشُه،وحين لا يجدُ ما يأكلُه

يتعاركُ معَ أولاده وأحفاده،حتى تُدقَّ مخالبُه، فيهجمُ عليه بغاثُ

الطير.

5ـ يُقال أنّ القطّ الأسودَ الذي رافقَ حمدو لسنواتٍ حتّى في تنفّسِه

غابَ عن البيت بعدَ أن ملّ من المواء..... وبعدَ سنةٍ ظَهَرَ ذاك القطّ

بعيداً عن المتجمهرين حين زارَه أحمد ليتأكّد أنّه غادرَ هذه الأرض.