وفاة الكاتب والمفكر الكردي محمد أمين بوزرسلان

توفي يوم الاثنين 9-2-2026 الكاتب والمفكر محمد أمين بوز أرسلان، وهو من مدينة ليجه في ديار بكر، وكان يقيم في مدينة أوبسالا بالسويد منذ 45 عاما.

ولد بوزرسلان عام 1934في مدينة ليجة التابع لمدينة دياربكر في شمال كردستان.

كان يعمل في مجال اللغة الكردية منذ ما يقرب من 60 عامًا. وقد تم نشر العديد من كتبه حتى الآن. من "مم وزين" لـ أحمدي خاني ، ومن "شرفنامه" لشرف خاني بدليسي إلى "ميرو" و"ملاي مشهور"، قام بإعداد ونشر العشرات من الكتب التي اغنت المكتبة الكردية

سيُقام حفل تأبين له يوم الحادي عشر من الشهر بين الساعة الواحدة ظهرًا والرابعة عصرًا في مقبرة ستابي بمدينة أوبسالا .