اعلن وفاة المغني الكوردي المشهور دلكش في احدى مشافي مدينة بيلفلد الالمانية يوم الاحد 12 آذار بعد صراع طويل مع مرض السكري ومشاكل صحية أخرى.

ويعتبر المغني دلكش من الفنانين الكورد المشهورين على صعيد كوردستان ومعروف بأغانيه الثورية والوطنية وله شعبية واسعة في الاوساط الشعبية الكوردية، فهو من مواليد أحدى قرى أيزيديي نصيبين في شمال كوردستان عام 1952 ودخل ميدان الغناء الكوردي عام 1975 وعرف بمهارته على عزف آلة الطنبور فقد اتقن العزف عليها في سن مبكرة لما لهذه الآلة من مكانة مقدسة في الديانة الايزيدية، واصدر اول عمل فني عام 1978 ونتيجة الظروف السياسية السائدة في كوردستان تركيا في ذلك الزمن ونتيجة القمع الممنهج على الكورد هاجر الى المانيا عام 1979 واستقر هناك لغاية رحيله.

اصدر خلال مسيرته الفنية 8 البومات غنائية ودخل قلوب شعبه عبر تلك الاغاني الثورية والقومية وشارك في مهرجانات فنية كثيرة على صعيد اوربا واغانيه اصبحت على كل لسان، برحيله فقد الفن الكوردي أحدى فنانيه المهمين الذين ترك خلفه اثراً وميراثاً فنياً كبيراً سيتذكره الاجيال القادمة.

هوزان أمين -التآخي