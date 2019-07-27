“أخوات السلاح” فيلم يجسد مقاومة المقاتلات الكرديات ضد تنظيم داعش

أنهت مخرجة الأفلام الوثائقية والناشطة الفرنسية، كارولين فوريست، إنتاج أول فلم بعنوان «أخوات السلاح» soeurs d,armes” الذي يجسد مقاومة المقاتلات الكرديات والمتطوعات من مختلف دول العالم اللواتي حاربن تنظيم داعش الارهابي في شمال سوريا.

ويدور محور الفلم الفرنسي، وفق ما أفادت وكالة أنباء «هاوار»، حول قصة كتيبة من المقاتلات المتطوعات اللواتي جئن من مختلف دول العالم لمواجهة إرهابيي داعش في شمال سوريا.

و فيلم «اخوات السلاح» للمخرجة كارولين فوريست، مستوحى من قصة حقيقية، تدور أحداث الفيلم بصورة رئيسية حول امرأة كردية إيزيدية تدعى زارا، اختطفها داعش وبيعت لأحد مرتزقة داعش.

وبحسب الفيلم، تتمكن زارا في النهاية من الهروب من قبضة مرتزقة داعش واللحاق بكتيبة مؤلفة من المقاتلات الأمميات اسمها «كتيبة الأفعى».

وتعد زارا، الشخصية الرئيسية في الفيلم، وتتعرف خلال تلك الفترة على نساء من دول مختلفة ذوات خلفيات وقصص مختلفة، يجمعهن هدف واحد هو هزيمة تنظيم متوحش متورط بالاعتداء على نساء وشباب المنطقة واستعبادهم وقتلهم.

وكانت قد أعلنت مخرجة الفيلم لمجلة (فارايتي) الأمريكية “كنت منبهرة لهذا العدد من النساء المتطوعات القادمات من أنحاء العالم للانضمام إلى الكفاح الكوردي ضد داعش، وأثارني رفض هؤلاء الأخوات اعتبارهن ضحايا، بل على العكس بادرن إلى التصدي والكفاح”.

ولدت كارولين فوريست في 1975 في آيز إينبروفنسي بفرنسا وتخرجت في قسم العلوم الاجتماعية والسياسية بجامعة سوربون الفرنسية، وقد نالت العديد من الجوائز عن أعمالها السياسية والاجتماعية ومنها جائزة لائيستي (العلمانية) في العام 2005 وجائزة “كتاب العام” في مجال السياسة للعام 2006، وتقول إن فيلمها “يتحدث عن قوة أولئك النسوة، وأعتقد أن الفيلم سيسفر عن حراك في مجتمعنا”.

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