15 فيلم كردي في مهرجان برلين السينمائي

تبدأ فعاليات مهرجان الفيلم الكردي في برلين في الفترة من 14 إلى 20 من اكتوبر/ تشرين الأول الجاري ، وتضم القائمة أفلاما كردية روائية طويلة وقصيرة وأفلاما وثائقية من بينها 15 فيلم من إنتاج إقليم كردستان و25 فيلما من إنتاج تركيا وإيران وسوريا ودول أوربية وأمريكية.

وهذه الأفلام حسب تواريخ إنتاجها هي:

1-السلاحف لاتستطيع الطيران، لبهمن قوبادي 2004

2-الكيلو متر صفر، هونر سليم 2005

3-همس مع الريح، لشهرام عليدي 2009

4-حلبجة والأطفال المفقودون، لأكرم عيدو 2011

5- ذكريات على الحجر، لشوكت امين كوركي 2014

6 - ريسيبا، لحسين حسن 2016

7- أنا مجروح، لأركان بيرم 2020

8-نباح من أجل الحياة، لكاردينيا هيمن 2020

9 - نمك بو بيبي، لإبراهيم سلمان 2020

10-روجان 58، لعونا ماين 2021

11 -غرفة مظلمة ومنيرة، لرنج مصطفى 2021

12 - أيدو، لسامان مصطفى 2021

13 - فتاة الريح، لدانا كريم 2021

14 - الامتحان، لشوكت أمين كوركي 2021

15 - الموتى يستطيعون الكلام، لأسامة أنور 2021