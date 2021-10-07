15 فيلم كردي في مهرجان برلين السينمائي

تبدأ فعاليات مهرجان الفيلم الكردي في برلين في الفترة من 14 إلى 20 من اكتوبر/ تشرين الأول الجاري ، وتضم القائمة أفلاما كردية روائية طويلة وقصيرة وأفلاما وثائقية من بينها 15 فيلم من إنتاج إقليم كردستان و25 فيلما من إنتاج تركيا وإيران وسوريا ودول أوربية وأمريكية.
وهذه الأفلام حسب تواريخ إنتاجها هي:
1-السلاحف لاتستطيع الطيران، لبهمن قوبادي 2004
2-الكيلو متر صفر، هونر سليم 2005
3-همس مع الريح، لشهرام عليدي 2009
4-حلبجة والأطفال المفقودون، لأكرم عيدو 2011
5- ذكريات على الحجر، لشوكت امين كوركي 2014
6 - ريسيبا، لحسين حسن 2016
7- أنا مجروح، لأركان بيرم 2020
8-نباح من أجل الحياة، لكاردينيا هيمن 2020
9 - نمك بو بيبي، لإبراهيم سلمان 2020
10-روجان 58، لعونا ماين 2021
11 -غرفة مظلمة ومنيرة، لرنج مصطفى 2021
12 - أيدو، لسامان مصطفى 2021
13 - فتاة الريح، لدانا كريم 2021
14 - الامتحان، لشوكت أمين كوركي 2021
15 - الموتى يستطيعون الكلام، لأسامة أنور 2021